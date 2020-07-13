Отличный кадр: Райан Рейнольдс подшутил над Брэдом Питтом

Райан Рейнольдс продолжает шутить над своими коллегами по съемочной площадке. Обычно его «любовь» достается лишь Хью Джекману, но на этот раз под раздачу попал и Брэд Питт. Актеры вместе снимались в фильме «Дэдпул-2», но у Питта был там эпизод: его лицо появляется в ленте не более, чем на секунду. Хотя и в качестве оплаты за свой труд он получил всего лишь стакан кофе.

Рейнольдс выложил новое фото в свой официальный аккаунт в Instagram, в котором отметил, что на съемках ему довелось поработать с отличными актерами, а парень рядом с ним исполнил роль персонажа по имени Ванишер. Сама фотография аккуратно обрезает лицо Питта, так что узнать его можно с большим трудом.

Сначала Брэд хотел сыграть одного из главных персонажей, мутанта Кейбла, но роль досталась Джошу Бролину. В результате звезде достался персонаж Ванишер, который был полностью невидим для зрителей, за исключением секундного момента смерти. Именно тогда все и поняли, что супергероем был бывший Джоли.