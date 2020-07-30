Тиара разногласий: Меган Маркл и королева Елизавета не спорили на счет свадебного украшения герцогини

Журналисты объяснили, что никакого конфликта между женщинами не было.

Как выяснилось, несмотря на сообщения представителей СМИ, между Меган Маркл и королевой не было никаких разногласий по поводу выбранной ею тиары на день своей свадьбы. Напомним, герцогиня Сассекская в самый важный для себя день блистала в диадеме королевы Марии, на тот момент многие считали, что Елизавета не одобрила подобный выбор украшения.

В книге «Обретение свободы: Гарри и Меган и создание современной королевской семьи» журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран подробно описывают события, предшествовавшие свадьбе Меган с принцем Гарри в 2018 году.

Среди закулисных прозрений в книге — разочарование Гарри в общении с давним костюмером королевы, Анджелой Келли. Скоби и Дюран пишут, что Гарри чувствовал, что Келли была недовольна, помогая Меган получить доступ к выбранной ею тиаре для предсвадебной подготовки в преддверии большого дня 19 мая 2018 года.

Несколько британских таблоидов ранее сообщали, что 94-летняя королева отвергла первый выбор Меган, но в книге говорится иное. На самом деле между Меган и Королевой не было никаких разногласий по поводу выбранной ею тиары. Скорее, конфликт существовал между Гарри и Келли, сообщает People.