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Как две капли воды: маленький Арчи оказался больше похож на Меган Маркл

Детское фото герцогини не оставляет в этом сомнений

Как две капли воды: маленький Арчи оказался больше похож на Меган Маркл
Поклонники разобрались на кого больше похож маленький Арчи: на Меган Маркл или принца Гарри Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри регулярно спорят на кого больше похож наследник пары. Кто-то уверен, что маленький Арчи – копия папы, другие настаивают, что сынишка унаследовал черты мамы.

Недавно на одной из страниц в соцсети, посвященной герцогине, появился архивный снимок Меган Маркл. На нем будущей герцогине не более пяти лет. Простая девочка из Лос-Анджелеса с двумя косичками и смешливым взглядом уверенно смотрит на мир, рассказывает сайт Радио «КП».

Детское фото Меган Маркл показало, на кого похож маленький Арчи
Фото: Соцсети

Она даже не догадывается, что спустя годы станет членом королевской семьи Великобритании.

Подписчики фан-странички Маркл отметили, что Арчи с возрастом становится очень похож на маму. С рождения кроха больше походил на принца Гарри, но с годами волос начинает темнеть и карие глаза все больше выдают гены бабушки – афроамериканки.

Маленький Арчи становится все больше похож на мать
Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Кстати, королевские биографы не раз выдвигали версию, что Маркл не приняли в семье как раз из-за ее родословной, сообщает телеканал «360».

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