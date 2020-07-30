«Эти двое — лучшие друзья»: Ким Кардашян поделилась с подписчиками умилительной фотографией сына и племянницы

Звезда приходит в себя после эмоционального воссоединения с Канье Уэстом.

Ким Кардашян Уэст поделилась с поклонниками милой фотографией своего сына Псалома, которому 14 месяцев, и двухлетней племянницы Тру, опубликовав снимок сладкой парочки в своем Instagram.

В кадре Тру держит игрушку, в то время как Псалом стоит перед своей кузиной.

«Эти двое — лучшие друзья. Тру и Псалом» — написала 39-летняя Ким в подписи.

Члены семьи Ким быстро заполнили раздел комментариев, а Хлоя Кардашян написала радостное «Аааа, это наши детки!».

Пост появился на следующий день после того, как Ким вернулась в Лос-Анджелес после поездки в Вайоминг, где она была замечена за напряженным разговором с мужем Канье Уэстом.

Журналисты издания People отмечают, что Ким истерически плакала во время воссоединения пары, добавив, что звезда не видела Канье в течение нескольких недель.