«Ух, стройняшка»: подписчики обсуждают исхудавшую Полину Гагарину в синем бикини

Певица Полина Гагарина этой весной рассталась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Сама девушка никаких заявлений не делала, супруги разошлись тихо и поначалу незаметно. Но пристальное наблюдение в лице фанатов и прессы обнаружило размолвку в союзе. По мнению некоторых поклонников, развод не прошел бесследно для Гагариной — девушка именно на фоне расставания стала стремительно терять вес. В то время как большинство вышедших с самоизоляции людей только прибавили в сантиметрах и килограммах.

Новой публикацией Гагарина снова привлекла внимание к своим формам. Девушка позировала на природе в стильном синем бикини, демонстрируя точеную фигурку.

Публика в комментариях разделилась на два лагеря. Одни уверяют, что Гагариной срочно нужно «начать покушать»: «Надо чутка прибавить, будет гораздо лучше», «Давай кушать, Полина», «Очень красивая, но с похудением перебор», «Такая худоба ни к чему», «Уж очень худенькая – хочется накормить».

Другие фолловеры в голос уверяют, что с их любимицей все прекрасно, девушка выглядит потрясающе: «Шикарна», «Красотка», «Идеальная», «Невероятно красивая», «Богиня», «Огонь фигура».

При этом сама Гагарина никак не реагирует на спор вокруг ее фигуры.