«Подходите друг другу»: Муцениеце в облегающей блузке подурачилась с красавцем-мужчиной

Агата Муцениеце еще зимой объявила о расставании с Павлом Прилучным. Актриса не скрывает, что это решение далось ей нелегко. Однако и звезда сериала «Мажор» сделал многое, чтобы их история любви закончилась так. Он, как оказалось, поднимал на нее руку, порой страдал от вспышек гнева, а перед разводом даже выгнал жену с детьми из дома. А недавно свой отпуск он провел в компании Мирославы Карпович, что спровоцировало слухи, что актер был не верен своей экс-супруге.

Тем временем Агата старается жить, не оглядываясь назад. Она, как и мечтала, участвует в новых проектах. Недавно стартовали съемки новой картины, где девушка снова столкнулась со своей киномамой Аленой Яковлевой. А вскоре актриса поделилась кадрами, на которых дурачится и кривляется на камеру с красавцем-мужчиной. Им оказался 30-летний актер Михаил Пшеничный. В его машине Муцениеце оказалась неслучайно, так как они вместе снимаются в продолжении сериала «Я знаю твои секреты».

Девушка предстала в облегающей блузке с открытыми плечами и брюках. Ее волосы были аккуратно уложены гелем. Актриса сидела рядом с Михаилом и корчила рожицы.

«По многочисленным просьбам», — написала она.

Поклонники решили, что Агата троллит Прилучного. Многие отметили, что молодые люди подходят друг другу и могли бы стать парой. «Красивая пара получилась», «Вы подходите друг другу», «Как вы хорошо смотритесь вместе», «Счастья тебе женского», «Хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики. Стоит отметить, что у Муцениеце отношения с Прилучным в свое время тоже зародились на съемочной площадке. Однако Пшеничный женат на Любаве Грешновой.