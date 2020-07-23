Роскошное семейное застолье: Игорь Крутой устроил дочке сюрприз в честь ее 17-летия

Игорь Крутой давно стал вторым папой для многих артистов. Он пишет музыку, устраивает фестиваль «Новая волна» и с теплотой отзывается о своих друзьях и родных. 65-летний артист давно стал дедушкой. У него есть сын от первого брака Николай, который подарил ему внучек Кристину и Маргариту. А падчерица Виктория родила девочку Деми-Роуз. Со второй женой Ольгой певец воспитывает дочку Александру.

В соцсети Игорь Яковлевич часто делится семейными кадрами. Он любит проводить время с внучками. А 18 июля его младшей наследницей исполнилось 17 лет. В честь этого события композитор приготовил сюрприз. Утром именинница обнаружила в холле особняка охапку воздушных шариков. Ее с теплотой поздравили мама и папа, а потом звездная семья устроила роскошное застолье, на котором были только родные.

Жена Крутого предстала в розовом платье с рукавами-фонариками, а Александра облачилась в сарафан молочного цвета. Девушка распустила длинные и пышные локоны. Поклонники поздравили дочку артиста. Многие отметили, что она выросла красавицей и ей трудно будет найти достойного жениха.

«Какая у вас совершенная семья!!! Смотрю и любуюсь! Все красиво и гармонично», «Вы с Сашей два больших друга! Очень мило», «Какое это счастье — когда можно гордиться детьми!», «Какой вы классный мужчина, повезло вашей жене», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно у Саши завязались первые романтические отношения с парнем. Тогда Крутой пожаловался, что наследница стала меньше его слушать. Однако он познакомился с ее бойфрендом и заключил с ним устный договор относительно учебы и жизненных ориентиров.