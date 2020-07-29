Летний стиль: Валерия вслед за Водяновой отправилась на прогулку в шортах

Накануне супермодель Наталья Водянова в окрестностях Лазурного берега совершила прогулку среди местных достопримечательностей. Знаменитость прошла 14 километров и для такого продолжительного похода предпочла удобную одежду — свободную футболку и шорты, не сковывающие движений.

Вслед за Водяновой в подобный аутфит облачилась и певица Валерия. Звезда дополнила образ бейсболкой и прогулялась неподалеку от своего загородного дома. Она позировала в тени березы в лучах вечернего солнца. Валерия предпочла единую цветовую палитру в одежде — хаки — и лишь обувь выбрала белого цвета.

Кстати, судя по последним выходам в свет, Валерия стала все больше внимания уделять деловому стилю. Но время от времени певица все-таки возвращается к любимому молодежному направлению, как на этот раз.