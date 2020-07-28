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«Похрусти огурчиком»: Кудрявцева показала любимое блюдо малышки Маши

Мама с удовольствием снимает будни своей дочки и делится кадрами в соцсетях.

«Похрусти огурчиком»: Кудрявцева показала любимое блюдо малышки Маши
Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается материнством, воспитывая дочку Машу от хоккеиста Игоря Макарова. Малышке вот-вот исполнится два года, и растет кроха настоящей красавицей и модницей. Недавно вместе с мамой девочка летала в Сочи и почти две недели провела на побережье Черного моря.

Вернувшись, Кудрявцева возобновила для Маши развивающие занятия. Девочка уже знает цвета, животных, фрукты и овощи. После похода на очередной урок мама приготовила дочке полезный полдник – огурцы и вареное яйцо.

Дочка Кудрявцевой Маша.
Дочка Кудрявцевой Маша. Фото: instagram.com/leratv/

«Ну давай, похрусти огурчиком» — попросила мама и малышка принялась уплетать любимый овощ за обе щеки.

Кстати, внуку Кудрявцевой тоже два годика. И показала его впервые звезда только этим летом. Он приехал к бабушке на отдых в Сочи вместе с семьей, и телеведущая была этому очень рада.

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