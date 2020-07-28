«Саша заразился СПИДом»: режиссер Эркенов назвал истинную причину смерти актера Числова

Снявшийся в фильмах «Сто дней до приказа», «Человек из будущего» и еще 200 картинах артист скончался год назад, но вокруг его внезапной смерти до сих пор ходят слухи.

Актер Александр Числов ушел из жизни в 2019 году в 54-летнем возрасте. Для близких, друзей и поклонников его смерть стала настоящим шоком – ничто не предвещало беды. Спустя время скоропостижная кончина артиста обросла самыми разными версиями – от алкоголизма до пневмонии. И спустя год друг актера, режиссер Хусейн Эркенов, в фильмах которого снимался Числов, решил расставить все точки над i – он заявил, что скончался артист от СПИДа.

«Дома у него был бесконечный беспорядок, который чинили любовники Саши, — рассказал кинодеятель порталу Собеседник.ру. И констатировал: «Случайные компании, незнакомых для него людей, которые привели его к беде… Саша заразился СПИДом».

Оказалось, что Числов знал о своем диагнозе, но боялся лечиться, опасаясь огласки. Лишь некоторые знали о его беде – самые близкие и родные. Однако, именно алкоголиком актер не был, по словам Эркенова, Числов просто был очень открытым человеком и мог приютить у себя в квартире. Люди этим пользовались, и тогда жилплощадь превращалась в хаос.

Кстати, за эту самую двухкомнатную квартиру в Алтуфьево после смерти Числова развернулась настоящая война. Сам актер оставил ее в наследство племяннице, которая была ему опорой до самого последнего дня. Причем, родственница даже выкупила ее у дяди еще при жизни. Но его мать, 84-летняя Валентина Александровна с внуком решили оспорить договор купли-продажи и отнять жилье у девушки.