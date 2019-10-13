Что в итоге произошло с квартирой умершего от алкоголизма Александра Числова

После ухода родственника на его наследство со всех сторон слетаются претенденты, которым до этого момента и дела не было, как актер жил.

Так бывает, что при жизни человека знают только в лицо и по его делам. И уже после смерти его имя у всех на слуху. Так произошло и с Александром Числовым. Сыгравший сотни ролей в кино, он стал известен после жуткой истории с болезнью и смертью от последствий алкоголизма.

Мания преследования Числова заставила его переписать квартиру

Когда-то у Александра Числова возникли опасения, что его, одинокого мужчину без жены и детей, могут выселить из квартиры, а саму квартиру продать. Страх перед «черными риелторами» был так велик, что мужчина решил подстраховаться.

Он переоформил свою квартиру в Алтуфьево на единственного человека, которому доверял: собственную племянницу Светлану Андрианову.

В квартире жил еще один человек: Денис Сердюков, который снимал у Александра комнату. Обычная практика и ничего странного. Это уже потом, после смерти Александра вспомнят еще одну смерть, в связи с которой упоминалось имя Сердюкова: Ирина Цывина, бывшая супруга Евгения Евстигнеева.

Схожие обстоятельства смерти Цывиной и Числова заставили Сердюкова оправдываться

После смерти Александра стали известны подробности сделки по его недвижимости. Александр, пребывая в трезвом уме и доброй памяти, переоформил документы на квартиру в пользу племянницы на основании договора дарения.

Вроде бы, подводных камней уже быть не может, но, оказывается, в нашей стране необратимые вещи вполне еще обратимы и завещание или дарственную можно и оспорить!

В сети появилась информация о том, что мама Александра Числова собирается претендовать на подаренную Александром квартиру, но теперешняя ее хозяйка ничего об этом не знала.

Позже Светлана говорила в интервью, что мама не собирается перебираться в Москву. Но если вдруг такое желание возникнет, то Светлана никоим образом не станет ей препятствовать. Планов на эту квартиру у нее пока нет, так что если мама хочет – может жить там сколько будет нужно.

Сейчас уже и Светлана не в курсе, что происходит в отношении квартиры. Мы спросили ее о том, кто сейчас в числе наследников? По ее словам, теперь на квартиру, хоть и косвенно, но может претендовать еще один человек.

Ведь кроме мамы, которая, по словам Светы, сидит в деревне и никуда не собирается переезжать, появился родной брат Светланы. Он отсутствовал в жизни Александра около десяти лет, а теперь, когда пришла пора делить наследство, приехал и изображает заботливого родственника.

Светлана даже высказалась по этому поводу на передаче у Малахова. Но мужчина парировал тем, что ему, якобы, никто ничего не сказал, а иначе он бы примчался и немедленно все порешал.

Может быть, дальнейшей истории и не последовало бы. Но Владимир, как оказалось, любимый внук мамы Александра, поэтому есть определенная опасность интриг с его стороны.

Ведь если он скажет, что хочет жить в Москве, а злая Света отбирает квартиру, то старенькая мама Александра вполне может пойти у него на поводу и ввязаться в судебные тяжбы.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко дозвонилась до Светланы с тем, чтобы узнать, на какой стадии находится дело с квартирой.

«Официально пока все молчат, никаких подвижек нет. А что будет дальше – посмотрим, пока еще все под вопросом», — рассказала племянница Числова.

Мы спросили, что говорит адвокат? Это же не наследство, а договор дарения.

«Я в юридическом вопросе, честно говоря, еще «плаваю». Пока хозяйка – я. А как там будет – пока не знаю. Я пока еще не подходила серьезно к юридическому вопросу. А юридический представитель пока ничего не говорит. Сейчас квартира моя. Я ее получила еще при жизни Александра Владимировича. Как оно будет дальше – я не могу сказать, потому что все делается втихомолочку. Что там брат?.. Брат приехал из отпуска отдохнувший, загорелый. Что он там в квартире делает – я понятия не имею. Все молчат. Молчат? Ну и хорошо. Мои действия какие? Я пока что гашу долги Александра Владимировича, я отвечаю по его долгам, никуда от этого не денешься…», — ответила Светлана.

Скорее всего, дело с наследством Александра Числова просто так не закончится. Обидно только знать, что если бы окружающие так волновались об Александре, как теперь волнуются за его недвижимость, то актер пребывал бы сейчас в добром здравии.