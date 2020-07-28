«На этой неделе я плакал больше, чем когда-либо в жизни»: Орландо Блум нашел своего пса погибшим

Голливудский актер Орландо Блум сейчас переживает большое горе, сначала пропал его любимец, пудель по кличке Могучий, а после выяснилось, что собака умерла. Актер не стал держать горе в себе и поделился подробностями со своими подписчиками в Instagram. И даже более того, чтобы всегда помнить любимца, Блум сделал татуировку с именем собаки, прямо под сердцем.

«Могучий сейчас на другой стороне. После 7 дней поисков от восхода и до заката, сегодня мы нашли его ошейник… На этой неделе я выплакал больше, чем когда-либо и это было очень успокаивающе и исцеляюще… Я не оставил камня на камне, прополз через все норы, под дорогами, обыскал каждый задний двор и русло ручья. У меня были две отдельные поисковые собаки, которые тоже старались изо всех сил. Я так благодарен за то, что узнал от моего маленького Могучего, что любовь вечна и что такое истинная преданность. Я уверен, что он смотрел на меня сверху вниз и знал, что я делаю все возможное, чтобы уважать нашу связь. Он был больше, чем просто товарищ. Это точно была связь души. Извините. Я люблю тебя. Спасибо. Покойся с миром, мой маленький Могучий», — написал трогательное послание Блум в своем Instagram.

Помимо этого актер сделал для пса надгробие с надписью «Жаль, что тебя здесь нет». Как рассказывал мужчина, за неделю безуспешных поисков пса он плакал больше, чем когда либо в жизни.