Аватары, платье принцессы и каблуки: Самойлова в день рождения старшей дочери устроила настоящую сказку

У многодетной семьи Джигана и Оксаны Самойловой четыре детских дня рождения в год. М каждое из них супруги стараются сделать незабываемым и неповторимым. Так получилось и с именинами старшей из дочерей, Ариелы. Девочке 27 июля исполнилось 9 лет. И в этот день мама с папой устроили настоящую сказку своей наследнице.

Во дворе дома было оборудовано несколько тематических игровых зон, сам день рождения был стилизован в формате фантастического фильма «Аватар». Сначала именинница, а вместе с ней и ее младшие сестренки, нарядились героями этой картины.

А в середине вечера, когда грим начал сниматься, виновница торжества перевоплотилась в настоящую принцессу – с короной, в роскошном блестящем платье и на каблуках.

«Королева нарядилась для продолжения банкета! Вау, шикарно!» — встретила мама именинницу.

Музыкальным сюрпризом вечера стало выступление группы Artik & Asti. Ариела вышла на сцену вместе со звездами и станцевала под их живое исполнение.

Кстати, взрослым явно не пришлось скучать на детском дне рождения. Самойлова показала в stories, как веселились родители: они приняли участие в нескольких развлечениях и эстафетах, и, по признанию жены Джигана, давно не смеялись так сильно, как в этот вечер.