«С 4 месяцев решил, что пора бы и сидеть начать»: Самойлова похвасталась достижениями сына

Долгожданному сыну рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Давиду уже 5 месяцев. Малыш растет не по дням, а по часам, к тому же мама уже давно заметила, что кроха и развивается значительно быстрее сверстников.

«Он с 4 месяцев решил, что пора бы и сидеть начать. И я вот месяц его уже притормаживаю! Но безуспешно», — призналась Самойлова.

больше по теме Первая стрижка: жена Джигана сводила малыша Давида в парикмахерскую Оксана Самойлова решила не дожидаться годика сынишки и укоротила длинные волосики мальчику.

Жена Джигана решила показать, что ее сынок садится сам. Она сняла на видео, как малыш подтянулся за протянутую мамой руку и, действительно, сел.

«Я тебе не разрешаю еще садиться, Давид. Видите, вот он сам садится. Я вообще не виновата. Видите, хоп – и сел!» — показала мама.

При этом кроха как ни в чем не бывало откинулся назад, когда мама его пожурила.

Напомним, в семье Джигана и Самойловой всего четверо детей, три из них – девочки: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 3-летняя Майя.