Звезда «Игры престолов» Софи Тернер стала мамой

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и певец Джо Джонас впервые стали родителями. Теперь у молодой пары есть дочка, которую назвали Уилла. Актриса без осложнений родила в прошлую среду, 22 июля, в одной из больниц Лос-Анджелеса. Пока никаких официальных заявлений от звезд не поступало, они лишь активно делятся радостной новостью с друзьями и близкими, сообщает издание TMZ.

Напомним, Тернер 24 года, а ее избраннику уже 30 лет. Впервые информация о беременности звезды «Игры престолов» появилась еще в феврале, тогда кто-то из близких друзей пары не смог сдержать язык за зубами и разболтал радостную новость журналистам, хотя будущие родители и старались держать все в секрете.

Свадьба Джонаса и Тернер состоялась в марте 2019 года, причем радостное событие случилось дважды, это была большая вечеринка с множеством приглашенных гостей и тихое венчание, на которое позвали лишь избранных.