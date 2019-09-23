«Эмми-2019»: Софи Тернер подчеркнула стройную фигуру платьем жемчужного цвета

В ночь на 23 сентября в США состоялась 71-я телевизионная премия «Эмми». На церемонии вручения наград собрались известные актеры и актрисы. Не смогли пропустить важное мероприятие и звезды «Игры престолов», сериал стал триумфатором церемонии. Эмилия Кларк, которая не так давно стала брюнеткой, блистала в платье с откровенным декольте, а Мэйси Уильямс выбрала достаточно элегантное черное платье.
Появилась на ковровой дорожке и исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер, которая в этом году вышла замуж за музыканта Джо Джонаса. Девушка облачилась в силуэтное платье-макси жемчужного цвета на тонких бретельках и с пикантным разрезом на юбке. Волосы она зачесала назад, придав им объем, а также сделала макияж в розовых тонах. К образу актриса добавила ожерелье. Она была рада встрече с Эмилией.
А вот объятия девушки с Китом Харингтоном у многих вызвали слезы, настолько они были нежными. Поклонники отметили, что наряд Тернер был самым элегантным и подчеркнул ее стройную фигуру. Похоже, что актриса пока не торопится заводить детей.
— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) September 23, 2019
«Какая хорошенькая», «Была рыжая бестия, стала солнечной девочкой», «Роскошное платье, так ей идет», «Фарфоровая кукла, прям статуэточка», «Как приятно видеть их, а особенно Софи, как она повзрослела», — стали обсуждать премию пользователи Сети. Стоит добавить, что в этом году на главной кинопремии года собрались десятки знаменитостей — от Ким Кардашян до Кэтрин Зета-Джонс.
А вам понравился образ Тернер?