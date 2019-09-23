Звездный стиль

«Эмми-2019»: Софи Тернер подчеркнула стройную фигуру платьем жемчужного цвета

Актриса произвела фурор на красной дорожке.

«Эмми-2019»: Софи Тернер подчеркнула стройную фигуру платьем жемчужного цвета
Софи Тернер. фото: globallookpress.com

В ночь на 23 сентября в США состоялась 71-я телевизионная премия «Эмми». На церемонии вручения наград собрались известные актеры и актрисы. Не смогли пропустить важное мероприятие и звезды «Игры престолов», сериал стал триумфатором церемонии. Эмилия Кларк, которая не так давно стала брюнеткой, блистала в платье с откровенным декольте, а Мэйси Уильямс выбрала достаточно элегантное черное платье.

Появилась на ковровой дорожке и исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер, которая в этом году вышла замуж за музыканта Джо Джонаса. Девушка облачилась в силуэтное платье-макси жемчужного цвета на тонких бретельках и с пикантным разрезом на юбке. Волосы она зачесала назад, придав им объем, а также сделала макияж в розовых тонах. К образу актриса добавила ожерелье. Она была рада встрече с Эмилией.

А вот объятия девушки с Китом Харингтоном у многих вызвали слезы, настолько они были нежными. Поклонники отметили, что наряд Тернер был самым элегантным и подчеркнул ее стройную фигуру. Похоже, что актриса пока не торопится заводить детей.

«Какая хорошенькая», «Была рыжая бестия, стала солнечной девочкой», «Роскошное платье, так ей идет», «Фарфоровая кукла, прям статуэточка», «Как приятно видеть их, а особенно Софи, как она повзрослела», — стали обсуждать премию пользователи Сети. Стоит добавить, что в этом году на главной кинопремии года собрались десятки знаменитостей — от Ким Кардашян до Кэтрин Зета-Джонс.

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Звездный стильПремия «Эмми»Софи Тернер
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«Эмми-2019»: Софи Тернер подчеркнула стройную фигуру платьем жемчужного цвета
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