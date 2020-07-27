«Правда, хороша?»: личный фотограф Пугачевой поделился архивным фото с выступления шестилетней давности

С тех пор Примадонна успела стать матерью вновь, а также отметить масштабный юбилей.

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поделился с преданными поклонниками снимком из закромов с Примадонной. В свое время специалисту выдалась удивительная возможность сопровождать артистку на рабочих выездах, гастролях и даже на отдыхе. Неоднократно Роман делился с публикой уникальными снимками времен замужества Пугачевой за Киркоровым, а также других звезд в молодости.

На этот раз Родин поделился относительно свежим кадром, на котором Пугачеву поймали поющей на сцене. Фото было сделано около шести лет назад: на нем Примадонна предстала в традиционном для нее черном балахоне. На тот момент Алла еще ждала появления на свет близнецов Лизы и Гарри.

«Мое фото 6 лет назад! Правда, хороша?» — задался ностальгическим вопросом Родин.

Неизменные поклонники поспешили подметить, что ранее мимика всеобщей любимицы была более активной, а в остальном – Алла все та же. «Она как всегда прекрасна!», «Женщина-вдохновение», «Просто лучшая, без лишних слов», «Пугачева как-то шутила, что на землю ее забросили инопланетяне. Сейчас на нее смотришь и понимаешь, что в каждой шутке – только доля юмора, а остальное может быть правдой. Королева!» — сошлись во мнениях они.