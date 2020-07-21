«Нельзя не восхищаться»: Пугачева в состаренных джинсах скинни позировала на фото с Дени и Клавой

71-летняя Алла Пугачева появилась в кадре в обнимку с младшими внуками – 21-летним Дени Байсаровым и восьмилетней Клавой Земцовой. В последнее время Примадонна достаточно редко видится с детьми Кристины Орбакайте: Байсаров практически не появляется в России, поскольку лишь недавно закончил обучение в университете Лондона. Клава же долгое время берегла бабушку в период самоизоляции, а недавно вместе со знаменитой мамой и отцом уехала отдыхать на море.

Поклонники Примадонны отыскали снимок, на котором Алла появилась с внуками в обнимку. Глядя на фото, уверенно можно сказать – Дени давно перегнал легендарную бабушку по росту. С тех пор юноша стал еще выше и успел полностью избавиться от волос. Сама Пугачева для снимка выбрала одежду в «холодных тонах» — свободную куртку цвета «металлик», состаренные джинсы скинни и тапочки из денима.

У многомиллионной аудитории Пугачева вызвала восторг. «Чтобы все бабули были такими красивыми, молодыми и счастливыми!», «Как же хочется свежее фото с Дени и Клавой увидеть», «Нельзя не восхищаться Аллой Борисовной! Состоялась во всем!», «Начало и продолжение сошлись в одном моменте», «Алла для внуков словно подружка», «Обожаем эту семью», — высказались они.