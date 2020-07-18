«Уборку заказывали?»: Бузова в образе горничной и трендовых мюлях показала эффектные ноги

Ольга Бузова примерила на себя образ соблазнительной служанки. Поющая ведущая на регулярной основе экспериментирует с вариациями внешнего вида: ранее знаменитость уже представляла себя в качестве школьницы и стюардессы, специально отыскивая для этого соответствующие костюмы.

Субботний же вечер ознаменовался воплощением новой фантазии – Ольга примерила на себя фартук горничной. Основой же стало черное платье по фигуре длиной до колена, которое лишний раз оголило колени и создало акцент на стройной талии блогера. Чтобы образ сформировался окончательно, Бузова отыскала специальный козырек горничной. На ноги она надела трендовые мюли.

«Уборку заказывали?», — задала вопрос поклонникам она.

В субботу, 18 июля, в Сети появились слухи, что Бузова и Манукян разошлись. Причиной для пересудов стало отсутствие совместных видео и фото на протяжение последних трех дней: ранее неразлучные Давид и Ольга не торопятся размещать общий контент, а в глазах Манукяна читается печаль.