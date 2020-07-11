«Я украла и счастлива!»: Лолита в летящем платье макси заглянула в бутик Игоря Гуляева

Лолита Милявская летом 2019 года объявила о расставании с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся. Первое время певица переживала из-за произошедшего, но потом воспряла духом. Она феноменально похудела и сменила имидж. 56-летняя артистка сначала сама укоротила локоны, а недавно сделала каре. О бывшем избраннике она даже думать не хочет, поэтому теперь с помощью суда намерена выселить экс-мужа из своей квартиры.

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Постройневшая Лолита не боится носить мини-шорты и облегающие комбинезоны. Часто она носит наряды Игоря Гуляева. Накануне певица посетила его бутик. Она предстала в эффектном платье макси мятного цвета с акцентом на талии. Пышные рукава и оголенные плечи придали образу женственности. В тон наряду Милявская подобрала мюли, а также надела солнцезащитные очки с крупной оправой. Она прошлась по магазину и спрятала под юбку одно из платьев, которое висело в зале.

«158 Уголовного Кодекса! До 6 лет! Я украла и счастлива!! Воровать у друзей лучше всего», — написала звезда.

Поклонники поняли, что это шутка. При этом они поразились тому, как выглядит Лолита после развода. Постройневшая фигуру и летящее платье произвели фурор. «Вы потрясающе выглядите», «Обалденное платье!», «Как же круто с каре!», «Вы шикарно выглядите!!!! Такое преображение!», «Боже, какая красотка, платье красивое тоже!», «Богиня», — прокомментировали пост подписчики.