«Приподнимайте волосы»: Хромченко раскрыла секрет телеведущих, как получаться красиво на фото и видео

Она сама пользуется этими приемами.

Эвелина Хромченко на своем сайте раскрыла несколько профессиональных хитростей, которыми пользуются ее коллеги и она сама, чтобы выглядеть в кадре максимально эффектно. Это касается как фотосессий, так и видеосъемок.

Итак, прежде всего, нужно учитывать, что горизонтальный экран полнит, поэтому если в ваши планы не входит приобретение пары лишних кило, придется взять на вооружение несколько секретиков.

«Ставьте на вертикальные линии в одежде, чуть приподнимайте волосы, акцентируйте скулы», — посоветовала ведущая «Модного приговора».

Что касается макияжа, то его в принципе и для фото, и для видео нужно всегда делать чуть ярче привычного. И нельзя забывать о пудре, незаметный в жизни блеск будет смотреться на снимках просто чудовищно.

Хромченко также советовала обратить внимание на цвет и рисунок одежды. Тон должен контрастировать с фоном и ни в коем случае не сливаться. А принт лучше выбрать средний или крупный, ненавязчивый. Излишне мелкий или дробный рисунок будет жить на фото своей особенной жизнью, отвлекая внимание на себя.