В объятиях с любимой: Юлия Высоцкая поделилась трогательным отпускным кадром с мужем

Юлия Высоцкая каждый год ездит со своим мужем Андреем Кончаловским в Италию. Оттуда ведущая шоу «Едим дома» всегда привозит много кулинарных изысков, включая свежайшее оливковое масло и сыр. Звезда любит бродить со своим любимым уютным улочкам и сидеть в местных кафе на открытом воздухе.

Увы, но в настоящий момент актриса, как и большинство россиян, не может позволить себе такую роскошь. Поэтому все, что остается делать – это вспоминать былое и перебирать архивные фотокадры. Один из них двухлетней давности Юлия опубликовала в личном блоге. На фото ее запечатлели во время неспешной прогулки с мужем. Влюбленные, прожившие вместе около 25 лет, нежно обнимают друг друга за талии.

Уже по традиции пара примерила для выхода в свет семейный лук. Высоцкая предпочла платье длины макси с акцентом на талии и ярким цветочным принтом. Кончаловский – желткового цвета пиджак и шляпу, сочетав их с темно-синими брюками и зелеными ботинками. Все оттенки из гардероба мужчины перекликались с нарядом супруги.