«Алла полна задора»: Орбакайте в алом платье-бюстье появилась на редком фото с матерью и отцом

Дотошные фанаты отыскали редкий архивный снимок Примадонны с первым мужем – литовцем Миколасом Орбакасом и дочерью Кристиной. Несмотря на то, что артистка вот уже 9 лет официально счастлива замужем за Максимом Галкиным, многие преданные фанаты продолжают вспоминать самый первый, и, по их мнению, самый счастливый брак Примадонны. Просуществовали отношения недолго – всего четыре года, но именно в них появилась еще одна звездочка в виде Кристины.

Фолловеры решили вспомнить, как выглядела Кристина в молодости. В кадре всегда стройная Орбакайте появилась в алом платье-бюстье в пол, которое визуально делало ее лишь выше. Жизнерадостной и настоящей на снимке смотрелась и Пугачева, облаченная в полностью белую свободную рубашку – фирменный стиль Аллы и такие же белоснежные брюки. На фотокарточке Пугачева улыбается во все 32 зуба – в последнее время увидеть приму такой – большая редкость.

«Алла полна задора», «Вот это настоящее счастье, а не то, что сейчас», «Кристина не изменилась практически. Разве что опыта набралась», «Восхитительная, вдохновляющая, волшебная Пугачева и ее чудесная наследница», «Орбакас цветет рядом со своей женщиной», «Что ни говори, а первый муж от Бога», «Прекрасная семья! Видно сразу-одна кровь! Как жаль, что так вышло», — высказались люди в комментариях.