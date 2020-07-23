«Копия»: Галкин оценил схожесть Орбакайте с дочерью на фото из детства

Некоторые пользователи соцсети уверенно заявили, что Клава – копия Кристины несколько десятков лет назад.

49-летняя Кристина Орбакайте показала свое детское фото, а затем поспешила сравнить восьмилетнюю дочь с собой в те годы. В предпоследний день марта внучка Пугачевой Клава отметила день рождения: уже тогда многие подметили, что с возрастом девочка становится все больше похожа на знаменитую маму, причем не только внешне. Клава радует близких креативом, а также желанием постоянного творчества: девочка неплохо поет, как и мама, снималась в фильме и была неоднократной участницей светских выходов.

Лишний раз доказала Кристина, что яблоко от яблоньки недалеко падает, обнародовав пост-сравнение с собой и Клавой в одном возрасте. На снимках девчонки похожи абсолютно во всем: начиная от худощавой комплекции, продолжая выражением лица и формой бровей и заканчивая улыбкой.

«Наша с Клавой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу», — поиронизировала над увиденным Орбакайте.

Поклонники же знаменитой семьи отметили – таких сходств просто не бывает. «Путешественница во времени, не иначе», «Одно лицо», «Клава похожа на знаменитого деда», «50 на 50 – мамина и папина». Высказал свое авторитетное мнение и «отчим» Кристины – Максим Галкин. «Копия!», — уверенно заявил он. «Стопроцентный слепок», — вторил ему Крутой.