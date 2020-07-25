«Бешеная сексуальная энергетика»: внучка Ротару в шелковом платье продемонстрировала модельную походку

20-летняя внучка Софии Ротару хорошеет день ото дня. Так, на днях Соня восхитила свою аудиторию модельным телом в мини-бикини на отдыхе в Бодруме: девушка, предположительно вместе со своим молодым человеком, вышла на открытый пляж, где наслаждалась палящим солнцем и полуденным зноем. Периодически Евдокименко делилась с аудиторией солнечными кадрами.

Вечером Соня окончательно покорила всех, облачившись в нежное, шелковое платье на запах с объемными рукавами. Правильная длина наряда сделала ноги модели визуально длиннее, а тонкий поясок подчеркнул стройную талию. Довершил картину взгляд прямо в сердце.

Фолловеры поспешили отметить роскошную красоту девушки. «Бешено сексуальная энергетика», «Как Шарлиз Терон в знаменитой рекламе духов», «Какая же ты прекрасная», «Ангел! Луч света в этом мире», «Королева», «Звезда», — высказались они.