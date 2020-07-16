«Будут пытать неудобными вопросами»: супруга Джигана объяснила, почему не соглашается на интервью

Модель Оксана Самойлова отказывается посещать шоу и программы, где нужно отвечать на вопросы о себе и своей жизни.

Месяц прошел со дня несостоявшегося развода рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. В тот момент, когда многодетная мать объявила, что решила расстаться с музыкантом, у фанатов пары возникло множество вопросов. Но ни один из супругов так и не прояснил свою позицию. Самойлова постила неоднозначный контент, транслирующий начало нового жизненного этапа, а Джиган создавал иллюзию счастливой семьи — его аккаунт в Instagram никак не выдавал будущего холостяка.

Самойлова отказывалась комментировать свою позицию в СМИ. Модель упорно молчала и лишь спустя неделю после неявки на заседание по делу о разводе призналась: она простила мужа ради детей.

А вот почему девушка упорно не принимает приглашения на интервью и не дает никаких разъяснений, она рассказала у себя в stories. Дело в том, что инстадива опубликовала видео со съемок, где она что-то вещает перед камерой, и фолловеры усыпали ее вопросами, что это за шоу. Она поспешила опровергнуть свое участие в передаче.

«Ребят, вы серьезно? Я ж не люблю вот это вот все, вы же знаете. Все, что я считаю допустимым рассказать, я рассказываю у себя на странице. А на интервью будут пытать неудобными вопросами, зачем мне это», — объяснила девушка. «Мне потом, после интервью, учитывая, что я говорю правду всегда, придется что-то объяснять, рассказывать, оправдываться. Чем больше рассказываешь, тем больше вопросов поступает», — добавила она.

А вот ее супруг Джиган не отказывается от участия в различных шоу. Например, он отметился в новом выпуске программы «Музыкалити», а также в программе «Что было дальше?», где поведал историю своих злоключений этой весны.