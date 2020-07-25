«Этот город невероятен»: Нетребко в платье макси из органзы посетила королевский дворец

Звезда мировой оперы Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым прибыли в Неаполь с концертами. Певцы уже выступили несколько раз, в том числе под открытым небом, в самом центре города. В свободное от выступлений время знаменитости знакомились с окрестными достопримечательностями.

На этот раз Нетребко побывала во дворце короля Неаполя, построенном в 17 веке. Дива прошлась по просторным помещениям, богато украшенным лепниной, мрамором и гобеленами, а также предметами искусства.

«Сегодняшний день был для меня вулканом красоты и искусства, который низвергся на меня и подавил… этот город невероятен» — с восхищением отметила артистка.

Нетребко заглянула в апартаменты правителя, оценив роскошные гобелены, которыми украшены комнаты, а также спела в зале для торжественных церемоний.

Для прогулки по дворцу дива облачилась в полупрозрачное платье макси из органзы с рюшами, акцентировав талию поясной сумкой.

Кстати, увлекательные прогулки Нетребко совершает не только на суше. На днях звезда отправилась в морское путешествие по заливу до острова Капри.