Анна Нетребко в платье свободного кроя и в мюлях посетила старинную церковь в Неаполе

Анна Нетребко давно стала иконой стиля для поклонников. После карантина первым делом артистка устроила шопинг. Она пополнила коллекцию сумок и обуви. Оперная дива уже вернулась к гастролям, но при этом успела две недели отдохнуть в Турции. После отпуска с семьей певица добралась до Неаполя. Там скоро она выступила вместе с мужем Юсифом Эйвазовым, а свободные дни звезда посвящает путешествиям.

больше по теме День морепродуктов: Нетребко в ярком платье с рюшами пообедала с друзьями в бухте Оперная дива устроила морскую прогулку родным и друзьям.

Нетребко на днях побывала на Капри. Она устроила морскую прогулку вместе с родными, также пообедала морепродуктами. Певица блистала в ярком сарафане. А на следующий день она продолжила изучать улочки Неаполя. Ее впечатлил колорит города и его контрастность. Анна даже заглянула в старинную церковь. Архитектура, которая где-то не сохранилась, восхитились оперную диву. Она старалась запечатлеть каждую деталь.

На этот раз Нетребко облачилась в платье свободного кроя с воротом-хомутом. Певица дополнила образ мюлями телесного оттенка, а вот от макияжа отказалась, а также собрала волосы в пучок. Она носила на плече плетенную сумку, которые в моде в этом сезоне.

«Неаполь — город контрастов…» — заявила артистка.

Многие поклонники восхитились снимками Анны. Некоторые оценили и ее летний образ. «Это надо видеть и прочувствовать! Италия многолика», «Какая вы красавица», «Сколько у вас нарядов? Каждый раз новое платье», «Спасибо, Анна! Столько интересного вы показываете», «Как вам идут эти улицы», «Красавица такая», «Вы прям воздушная», — прокомментировали пост подписчики.