«Красотка!»: Айза в костюме цвета фуксия с жакетом-кейпом стала ведущей «Московского выпускного»

Для выпускников – 2020 вечер 24 июля стал самым запоминающимся в этом году. Накануне в парке Горького прошел первый после отмены ограничений из-за коронавируса грандиозный концерт, посвященный окончанию школы. Выступить на «Московском выпускном» приехали десятки звезд, среди которых Даня Милохин, Niletto, Zivert, Полина Гагарина, Тима Белорусских и многие другие селебрити.

Отправляли вчерашних школьников во взрослую жизнь ведущие вечера – инстаблогер Айза Анохина и телеведущий канала «Муз-ТВ» Сергей Терре. Для выхода на сцену звезда реалити «Супер Айза» выбрала стильный брючный костюм цвета фуксия с жакетом-кейпом. Девушка призналась у себя в stories, что ей было очень волнительно выходить к публике. Но она справилась и поделилась эмоциями.

«Это было круто», — впечатлилась произошедшим Анохина.

Поклонники оценили свою любимицу и признались, что девушка держалась очень достойно, а выглядела — сногсшибательно:

«Красотка», «Айза офигенная», «Лучшая», «Прическа очень идет», — написали фолловеры.

Напомним, концерт для выпускников на Пушкинской набережной столичного парка был организован каналом «Муз-ТВ» при поддержке комплекса социального развития Москвы. В середине мероприятия гости смогли насладится ярким световым шоу и масштабным фейерверком.