Эффектно: Шейк в летнем полосатом платье миди позировала на траве

Мировая звезда подиумов российского происхождения, 34-летняя Ирина Шейк после карантина уже вернулась к работе. Супермодель успела принять участие сразу в нескольких рекламных кампаниях брендов, лицом которых является.

Новой публикацией в Instagram звезда вновь привлекла внимание поклонников к своим невероятно длинным ногам и стройному силуэту. Модель позировала лежа на травке, в тени деревьев. Для эффектного кадра бывшая возлюбленная Брэдли Купера выбрала летнее силуэтное платье длины миди.

Вертикальная полоска, выполненная разными яркими оттенками, визуально удлинила и без того длинноногую модель, а v-образный вырез наряда подчеркнул соблазнительное декольте. При этом Ирина предстала в кадре полностью без макияжа.

Кстати, не так давно Шейк показала фото из своего детства. На снимке будущей супермодели 6-7 лет, на ее голове повязан огромный бант, и девочка весело улыбается. Многие подписчики Шейк отметили, что Ирина уже тогда была невероятной красавицей.