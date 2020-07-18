Взгляд из прошлого: Ирина Шейк очаровала фолловеров детским снимком

34-летняя модель из Челябинска Ирина Шейк очаровала аудиторию детским снимком с собой. О жизни на Урале манекенщица не единожды рассказывала в различных интервью. Так, Ирина припоминала, что во многом ее будущий путь определило положение в семье – семья Ирины не считалась богатой. Позже папа Ирины умер, и маме одной пришлось растить наследников.

Сейчас от тех проблем не осталось и следа. Шейк входит в список самых востребованных моделей мира и продолжает вызывать восхищение у аудитории. Недавно же поклонники отыскали детский снимок Иры, на котором ей едва ли можно дать больше шести-семи лет. В кадр смотрит озорная девочка с легкой улыбкой и бантиком на голове. С тех пор Шейк успела лишь отрастить волосы. В остальном же модель осталась такой же очаровательной.

Снимок с моделью пришелся по душе комментирующим. «Красавица же», «Была очаровательна в детстве и такая же чудесная сейчас», «Я бы влюбился уже тогда», «Взгляд прямо в сердце», «Она невероятно хороша», «Ира, вы богиня», — высказались они.