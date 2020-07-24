«Фигура шикарная»: Водянова в купальнике в стиле ретро устроила заплыв в бассейне

Звезда мировых подиумов, 38-летняя Наталья Водянова с женихом Антуаном Арно и пятью детьми проживает во Франции. На период карантина семейство удалилось в пригород, где провело в заточении несколько месяцев, но позже, с отменой запретов, с удовольствием вернулось в Париж. Супермодель стала понемногу возвращаться к работе, и даже успела провести мероприятие в честь фонда «Обнаженные сердца».

Отметить наступающие выходные модель решила водными процедурами. Она поделилась с поклонниками в Сети видео, на котором плывет в бассейне. В глаза многим бросился стройный силуэт девушки в леопардовом купальнике стиля 50-х годов. И фанаты просто не смогли сдержать восторгов от точеной фигурки Водяновой.

«Вы — мама 5 детей, а фигура шикарная, красота роскошная!!», «Русалочка», «Прекрасная, нежная, утонченная, элегантная, добрая, великодушная», «Наташа красавица», «Классный купальник!?» — написали поклонники.

Напомним, у Водяновой пятеро детей. Трое – 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 12-летний Виктор появились в первом браке с Джастином Портманом. А в союзе с Антуаном Арно на свет появились сыновья Максим и Роман, которым 6 и 4 года соответственно.