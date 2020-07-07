«Принцесса Нева»: Водянова запечатлела подросшую дочку с драгоценной короной на голове

Модель организовала 14-летней наследнице примерку драгоценностей. При этом модель общалась с ней на русском языке.

Наталья Водянова не скрывает, что ставит семью на первое место. От первого брака с аристократом Джастином Портманом у нее есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор. А последние девять лет она она счастлива в гражданском браке с французским бизнесменом Антуаном Арно. У них есть двое общих детей: Максим и Роман. В 2020 году модель готовилась сыграть свадьбу со своим возлюбленным, но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Но благодаря карантину Наталья стала еще ближе со своими детьми. Она признавалась, что стала вместе с ними даже вместе кулинарить. У ее старшего наследника Лукаса в итоге обнаружились задатки шеф-повара. А недавно модель похвасталась, что 12-летний сын Виктор собирает кубик Рубика меньше, чем за минуту. На днях девушка впервые за долгое время покинула свой особняк в Париже. Она прогулялась с единственной дочкой по Версалю.

Как оказалось, Водянова организовала для наследницы примерку драгоценностей. Во дворце девушка примерила настоящую корону. Нева была облачена в полосатую футболку и шорты. Но диадема дополнила роскошный образ. «Принцесса Нева! О-о-о, мое чудо, как тебе красиво! Вау, как тебе красиво, деточка», — не переставала восхищаться модель. Сама Нева засмущалась. «Я принцесса», — тихо произнесла она.

Примечательно, что Наталья говорила на русском языке, но дочка отвечала ей на английском. «Спасибо за то, что позволили нам играть в „принцесс“», — написала в соцсети модель. Поклонники восхитились красотой звездной наследницы. «Нева красавица, аристократическая красота», «Какая красивая Нева, с каждым годом раскрывается как цветочек», «Она такая красивая … с короной или без нее, она принцесса!», «Нежная и прекрасная девочка!!! Продолжение своей мамочки», — прокомментировали пост подписчики.