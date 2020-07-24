«Живая легенда»: Нетребко во время концерта сменила несколько нарядов

Звезда вместе с мужем Юсифом Эйвазовым выступила на площади в центре Неаполя.

Накануне на одной из старинных площадей Неаполя состоялся концерт живой музыки под открытым небом. Главными солистами выступления стали звезда мировой оперы Анна Нетребко и ее супруг, тенор Юсиф Эйвазов. За время мероприятия Нетребко сменила несколько нарядов: черное платье в пол, пышное красное в греческом стиле и белое силуэтное из атласа.

«Премьеру отпели», — сообщила на своей страничке в Instagram звезда.

Счастливая Нетребко позировала с поклонниками на площади как раз после состоявшейся премьеры. А после дала интервью местной прессе. Этот концерт стал первым в Неаполе после отмены карантина, и очень знаковым для самой Нетребко — она оказалась в третьем по величине городе Италии впервые в жизни.

«Ощущения как от спектакля в костюмах, вот это мастерство! Аня — живая легенда», «Настоящая королева красоты и голоса! Спасибо за ваше творчество!», «Браво!», «Бесценные соловьи дарят людям счастье», — пишут благодарные слушатели отзывы Анне.

К слову, оперная дива уже успела побывать в отпуске. Вместе с семьей она почти две недели нежилась под гостеприимным солнцем турецкого Бодрума, откуда вернулась загорелая и счастливая. И с новыми силами приступила к работе.