Жаркий отдых: Нетребко, обнажив загорелые плечи, прогулялась по Бодруму в широкополой шляпе

Пока большинство россиян мечтает о пляжах солнечной Турции, оперная певица Анна Нетребко вовсю наслаждается отдыхом в этой гостеприимной стране. Дива выбралась в Бодрум вместе с сестрой Натальей Эскильдсен, мужем Юсифом и сыном Тьяго на частном самолете.

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Артистка, известная своим авантюрным и энергичным характером, с удовольствием освоила водные горки в аквапарке своего отеля, позагорала возле голубого бассейна и искупалась в Эгейском море. А вот супруг и наследник предпочли более экстремальный отдых и овладели навыком вождения водных мотоциклов.

Позже оперная дива вышла на неспешную прогулку по побережью Эгейского моря. Для выхода Анна выбрала белоснежную блузку с трендовыми рукавами-баллонами, которая эффектно обнажала ее загорелые плечи, а также черную широкополую шляпу, придающую ее образу особую томность.

Кстати, звезда последовала совету эксперта моды Владислава Лисовца и не стала сочетать ее с соломенной сумкой. По мнению стилиста, это было бы перебором, поскольку в нынешнем сезоне актуальна легкая небрежность: женщина не должна выглядеть так, будто она специально продумывала стиль.