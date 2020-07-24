«Вот так я выгляжу»: Самойлова сняла честное видео без макияжа и фильтров на лице и теле

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган в феврале стали родителями в четвертый раз. И поклонники инстадивы не перестают удивляться: девушка обладает идеальной фигурой, по которой не скажешь не то что о четверых родах — даже в одних не заподозришь.

Самойлова сначала скромничала, что ее пропорции далеки от совершенства, но теперь все сомнения и комплексы куда-то испарились. И многодетная мама сняла честное видео, на котором предстала без макияжа и фильтров, продемонстрировав свою стройную фигуру и ровную кожу лица.

Самойлова облачилась в черное бикини и сначала сняла процесс демакияжа, чтобы зрители убедились, что все честно. А после показала себя во весь рост, чтобы похвастаться фигурой.

«Вот так вот моя кожа выглядит без макияжа. Сейчас я максимально не накрашенная, — приблизила лицо к камере Самойлова. — То же самое с телом. Вот так я выгляжу без фотошопа, без всего. У меня нет никаких масел, никаких кремов не нанесено. И, как видите, не видно ни одной растяжки».

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Фигуре 32-летней матери четверых детей может позавидовать любая юная модель. А между тем другая известная мамочка, 26-летняя Анастасия Шубская, буквально спустя неделю после вторых родов уже смогла продемонстрировать стройность.