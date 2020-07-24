«Восхитительная»: Шубская в платье-халате и трендовых мюлях вышла в свет

Почти два месяца назад Анастасия Шубская второй раз стала мамой. Она подарила мужу, легенде хоккея Александру Овечкину, еще одного наследника, которого назвали Ильей. Вторые роды на фигуре модели, кажется, никак не отразились — девушка буквально через неделю похвасталась идеальными формами.

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Накануне Шубская отправилась вместе с возлюбленным в ресторан. Для выхода в свет модель облачилась в платье-халат длины миди с эффектным декольте. На девушке красовались трендовые мюли Bottega Veneta, которые в этом сезоне буквально бьют рекорды популярности.

«Нравится ваше платье», «Красавица», «Какая же вы восхитительная красавица», «Восхитительная», «Прекрасная», — усыпали комплиментами Шубскую поклонники в комментариях.

Пара уже несколько лет живет в США, где у Овечкина контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В прошедшем сезоне легендарный хоккеист отправил в ворота противника семисотую в своей карьере шайбу.