Любовник при деньгах: Илон Маск предлагал Эмбер Херд круглосуточную защиту

При этом женщина также тайно встречалась с Джеймсом Франко.

Судебные разбирательства между Эмбер Херд и ее бывшим супругом Джонни Деппом продолжаются. Как сообщает издание Insider, на очередном заседании была обнародована личная переписка между Илоном Маском и актрисой. Все сообщения были зачитаны вслух.

Как выяснилось, изобретатель предлагал устроить для Херд полномасштабную и круглосуточную защиту, вот только непонятно от кого. Причем это было уже после разрыва с Деппом. Маск говорил, что актриса очень ему нравится и его предложение все равно останется в силе, даже если она больше никогда не захочет с ним встречаться.

Также на суде была продемонстрирована видеозапись с еще одним любовником актрисы, Джейсом Франко. Пара встретилась неподалеку от апартаментов Деппа, когда того не было дома.

Напомним, ранее юристы актера уличили Эмбер в супружеской неверности, а Херд эти факт отрицать не стала, лишь заметила, что она страдала в браке.