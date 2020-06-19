Илон Маск оправдался за слухи о групповом сексе с Карой Делевинь

Изобретатель Илон Маск попытался оправдаться за скандал, который недавно развернулся вокруг его отношений с Эмбер Херд и Карой Делевинь. Дело в том, что сосед Джонни Деппа признался, что однажды видел, как сладкая троица провела ночь в пентхаусе актера, когда того не было дома. Маск поспешил оправдаться и объяснить свою позицию журналистам издания Page Six.

По словам Илона, с Карой у него только крепкая дружба, но секса у них никогда не было. Также он отметил, что Делевинь сможет легко подтвердить его слова. Очень удобная позиция, учитывая, что других свидетелей их отношений, по сути, нет, разве что Херд, которая была с ними в ту ночь.

Также Маск в очередной раз отметил, что начал встречаться с Херд уже после того, как та развелась с Джонни Деппом, и попросил актера забыть о прошлом и стараться позитивно смотреть лишь в будущее.