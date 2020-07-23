«Фигура бесподобна»: внучка Ротару блеснула модельными формами на отдыхе в Турции

София Ротару в 72 года не перестает восхищать поклонников своей красотой. Артистка живет в Киеве, но год назад она возобновила выступления в России. Тогда певица вновь продемонстрировала моложавый вид и безупречную фигуру в изысканных образах. К слову, унаследовала ее красоту внучка Софья Евдокименко. 19-летняя девушка живет в Нью-Йорке и активно строит карьеру модели. Но недавно она приехала в Киев, где решила провести лето. Правда, внучка звезды на несколько дней вырвалась на море.

Накануне София-младшая приехала в Турцию. Для отдыха она сняла виллу в Бодруме, где не так давно отдохнула Анна Нетребко. Девушка успела показать побережье и свое временное жилье. Первым делом модель решила позагорать. Она опубликовала кадры, на которых предстала в бирюзовом купальнике с эффектом мерцания. Девушка разместилась на лежаке блеснув тонкой талией, плоским животом и изящными бедрами.

У бассейна она понежилась на солнце и выпила чашечку кофе. Внучка Ротару поразила поклонников своей красотой. Многие отметили, что давно не видели такой безупречной фигуры. «Красавица какая», «Вот она — фигура модели», «Фигура бесподобна, это правда», «Вся в бабушку, изысканная и элегантная», «Вы прям бриллиант», «Ну просто сногсшибательная», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Напомним, что ранее известные модельеры захотели работать с Евдокименко. Многие пророчат ей хорошую карьеру на подиуме, но пока София-младшая не исключает, что будет петь, как бабушка.