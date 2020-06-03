«Как ангел!»: внучка Ротару облачилась в небесно-голубое платье с епископскими рукавами

18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко хорошеет день ото дня, впечатляя почитателей новыми фотокадрами в Сети. На сей раз немного заглянуть в мир звездного семейства помогла ее мама Светлана Евдокименко – невестка народной артистки.

Она опубликовала в личном блоге новую фотографию с дочкой, которая произвела фурор среди ее подписчиков. Очаровательная и очень нежная внешность девушки в настоящий момент бурно обсуждается в Сети. Пользователи восхищены, что несмотря на достаток, Соня остается совершенно естественной, не злоупотребляя современной косметологией и прочими бьюти-секретами.

На фото девушка предстала в романтическом платье с рюшами небесно-голубого цвета с епископскими рукавами, которые в этом сезоне стали особенно актуальны. Минимум косметики и легкая укладка завершили милый образ Сони.