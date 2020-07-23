«Один из моих любимых образов»: Бузова вслед за Валерией предпочла модную футболку с подплечниками и джинсы

Певица предпочла для появления на работе более скромный наряд, чем накануне.

Жена продюсера Иосифа Пригожина, певица Валерия, отличается безупречным вкусом в одежде. Ее аутфиты регулярно вызывают восторги как обывателей, так и профессиональных стилистов. Звезда не гонится за модой, но умело адаптирует тренды сезона в своем гардеробе – получается эффектно, свежо и эксклюзивно.

Например, недавно для выхода в свет исполнительница выбрала вещи из разных стилевых направлений, но с помощью умелого сочетания произвела на имиджмейкера Анастасию Пахолкову впечатление: модная футболка с подплечниками удачно дополнила юбку-плиссе длины макси. Вслед за Валерией предпочла трендовую вещь и телеведущая Ольга Бузова.

В отличие от ультрамини, в котором Бузова появилась накануне, на этот раз девушка выбрала более скромный наряд. Как и Валерия, Бузова облачилась в футболку с подплечниками, но дополнила ее укороченными брюками из денима.

«Вы знаете, какая я фанатка джинс. Это один из моих любимых образов — джинсы и футболка», — прокомментировала свой выбор Бузова.

Звезда дополнила аутфит массивным украшением, а также черным ремнем. В качестве обуви певица выбрала трендовые босоножки, которые есть у многих модниц шоу-бизнеса.