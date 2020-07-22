«Мой супруг Алексей»: Анна Семенович познакомила со своей «семьей» Никиту Кукушкина

Певица приняла участие в новом шоу «Утренняя передача», где ей довелось пообщаться с одним из его ведущих и сыграть примерную жену.

22 июля состоялась премьера нового YouTube-шоу «Утренняя передача». Его создателями и главными действующими лицами являются Александр Паль и Никита Кукушкин. В первой части передачи они показали «Специальный репортаж», где в юмористической форме рассказывали о новостях. Второй частью стала пародия на популярное шоу «Пока все дома», которое получило название «С утра все дома».

Кукушкин сыграл роль ведущего. Он пришел в гости к самой Анне Семенович. Она сидела за большим столом с членами ее «семьи».

«С удовольствием! Это мои родители, мамочка, папочка. Моя любимая свекровь Алевтина Петровна! И мой супруг Алексей. Мы любим покушать, каждый день звоним нашей Оксаночке, спрашиваем, как у нее дела. Оксана — наша дочь. Она временно живет в Германии, учится там на врача. Она очень умная», — сказала певица.

Когда Никита услышал, что Оксаны нет в дома, то взбесился. Сначала он начал кричать на всех присутствующих, а потом крушить все вокруг. В итоге Семенович пришлось написать отказную от ребенка, только после этого съемки закончились.

Конечно, ни родители, ни свекровь, ни муж Анны Семенович не были настоящими. Актеры сыграли свою роли в постановке на грани абсурда. Также Паль и Кукушкин показали еще несколько миниатюр, которые являются пародиями на программу «Смак» и выпуск новостей.

Напомним: Семенович не так давно призналась, что у нее появился возлюбленный. Своего избранника она прячет от общественности. Он далек от мира шоу-бизнеса. К слову, новая передача Паля и Кукушкина понравилась многим пользователям Сети.

«Абсурд полнейший, но по приколу», «Орнул с момента, когда Алевтине плеснули чай», «Я в слезах! Вам обоим давно пора было сделать что-то подобное!» — стали писать в комментариях подписчики.