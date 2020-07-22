«Наряд стройнит»: Анна Семенович в белом платье макси отметилась на празднике у подруги

Анна Семенович знаменита не только своим вокалом, позитивным настроем, но и пышными формами. Певица знает, что ее выдающийся бюст — один из главных предметов обсуждений. Девушку не раз обвиняли в пластике, но не так давно артистка объяснила, что ее грудь постоянно растет. По ее словам, красоту она унаследовала генетически. В доказательство звезда демонстрировала фото родителей. Она не скрывает, что нестандартная фигура вызывает сложности, когда нужно подобрать наряд.

Ранее Анна даже выпустила коллекцию платьев для полных женщин. Сама она время от времени пытается худеть. Девушка наловчилась подбирать себе наряды. Так на днях она повеселилась на празднике у подруги, которая отметила день рождения на природе. Для такого случая артистка выбрала легкое платье макси с рукавами-фонариками. Белоснежный наряд с акцентом на талии подчеркнул пышный бюст звезды.

Семенович отказалась от каблуков и дополнила образ розовыми кедами. Певица распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

«Моя курочка, с днем рождения. Просто будь счастливой. Самые красивые девушки сегодня здесь», — отметила певица.

Поклонники восхитились ее летним луком. «Это платье вам очень идет. Цвет шикарен», «Анна, какая же вы прекрасная», «Наряд стройнит», «Вот тот прикид, который очень идет и ничего не портит, куколка», «Вы прям невеста… в кедах», «Такая красивая», — прокомментировали пост подписчики.

А позже Анна поделилась видео, на котором купается в воде с надувным кругом. Певица исполнила песню «Розовый фламинго», блеснув фигурой в купальнике. Артистка отправила поклонникам воздушный поцелуй. Она не постеснялась показать естественную красоту.