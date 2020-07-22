Пляжный look: Бородина в зеленом купальнике и соломенной шляпке позировала в лаунж-зоне

Телеведущая снова отдыхает в Сочи. На этот раз без детей.

Не так много времени прошло после первого летнего отпуска Ксении Бородиной в Сочи, как девушка снова отправилась на Черноморское побережье. На этот раз теледива полетела вдвоем с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым, на день рождения подруги. Поездка непродолжительная – всего два дня, но очень насыщенная на приключения и развлечения.

Например, накануне Бородина с мужем посетили казино, где ведущая телепроекта «Дом-2» пополнила семейный бюджет небольшой приятной суммой. А на второй день пребывания уже отправилась на пляж, где ее ждали подруга-именинница и праздничный стол с морепродуктами.

Телеведущая облачилась в зеленый купальник, накинув в качестве пляжной туники лимонную рубашку, а также соломенную шляпку, и запечатлелась в вип-лаундж-зоне.

К слову, звезда написала, что если бы границы были открыты, она полетела бы в Турцию. Но и здесь, в России, ей нравится отдыхать. Единственное, на что посетовала телеведущая, – это высокие цены: «Подняли сильно из-за спроса и боязни, что к ним не прилетят в таких количествах больше».