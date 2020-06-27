Пляжный стиль: Бородина в мини-шортах и футболке запечатлелась на яхте

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина проводит свой отпуск на берегу Черного моря. Вместе с семьей звезда отдыхает уже неделю в Сочи и наслаждается солнцем, экскурсиями и прогулками, в том числе и морскими.

Накануне Бородина посетила конную ферму, где ее дочки Тея и Маруся покатались верхом, а позже все вместе они отправились в морское путешествие на яхте, полюбоваться дельфинами. Звезда много видео разместила в stories своего Instagram, на которых видно, как резвятся млекопитающие, а позже позагорала и пофотографировалась на яхте.

В какой-то момент инстадива заметила, что количество ее подписчиков перевалило за 15 миллионов.

«Я уже и не помню тот день, когда зарегистрировалась в Инстаграм, это было оооочень давно и тут у меня пролетела целая жизнь», — призналась звезда.

Кто-то напомнил любимице, что свой аккаунт она завела 5 февраля 2012 года. Бородина действительно считается одним из популярных звездных блогеров. Саама теледива отмечает, что в микроблоге старается освещать темы, связанные с семьей и семейными ценностями, любовью и искренними отношениями. И очень рада, что ее аудитория поддерживает и разделяет их.