«Мыла полы и подметала улицы»: Бузова облачилась в костюм горничной и вспомнила, как зарабатывала в юности

На личной страничке в Instagram ведущая телестройки поделилась свежими кадрами, рассказав поклонникам малоизвестные факты о себе. Как выяснилось, еще в юности экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова обеспечивала себя всем необходимым и самостоятельно зарабатывала на карманные расходы, не прося денег у родителей. Будучи студенткой и учась в институте, Ольга Бузова не видела ничего предосудительного в том, что она устроилась на работу. Девушка призналась, что когда-то она действительно мыла полы и подметала улицы. Для этого теледиве приходилось вставать в шесть утра, чтобы успеть закончить все дела до начала занятий в институте. Как говорит знаменитость, она зарабатывала мало, но у нее были свои деньги.
Вспоминая о своих подработках, Бузова решила поделиться с поклонниками контрастными смысловыми кадрами. Сначала она предстала в образе горничной, а следом — успешной и независимой девушки.
«Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы», — отметила теледива.
По словам певицы, каждый человек может изменить свою жизнь. И это зависит только от наших собственных стремлений. Достичь определенных высот можно только упорным трудом. И как считает Бузова, порой для этого приходится забыть об отдыхе, становясь настоящим пахарем.
«Представьте, вы бы сейчас увидели себя через 10–15 лет, уверена, что многие бы из вас тоже не узнали бы себя, какими вы станете», — добавила Бузова.