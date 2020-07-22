«Мыла полы и подметала улицы»: Бузова облачилась в костюм горничной и вспомнила, как зарабатывала в юности

На личной страничке в Instagram ведущая телестройки поделилась свежими кадрами, рассказав поклонникам малоизвестные факты о себе. Как выяснилось, еще в юности экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова обеспечивала себя всем необходимым и самостоятельно зарабатывала на карманные расходы, не прося денег у родителей. Будучи студенткой и учась в институте, Ольга Бузова не видела ничего предосудительного в том, что она устроилась на работу. Девушка призналась, что когда-то она действительно мыла полы и подметала улицы. Для этого теледиве приходилось вставать в шесть утра, чтобы успеть закончить все дела до начала занятий в институте. Как говорит знаменитость, она зарабатывала мало, но у нее были свои деньги.

Вспоминая о своих подработках, Бузова решила поделиться с поклонниками контрастными смысловыми кадрами. Сначала она предстала в образе горничной, а следом — успешной и независимой девушки.

«Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы», — отметила теледива.

По словам певицы, каждый человек может изменить свою жизнь. И это зависит только от наших собственных стремлений. Достичь определенных высот можно только упорным трудом. И как считает Бузова, порой для этого приходится забыть об отдыхе, становясь настоящим пахарем.