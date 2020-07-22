«Сегодня особенный день»: Федорова в день рождения дочки выбрала платье-халат и соломенную шляпу

Вслед за многими селебрити отечественного шоу-бизнеса в Сочи отправилась и телеведущая Оксана Федорова. Вместе с двумя детьми звезда уже несколько дней наслаждается гостеприимством популярного курорта и устраивает фотосессии на фоне местных достопримечательностей.

Накануне девушка позировала в роскошном платье у водопада, а на этот раз выбрала платье-халат и соломенную шляпку и запечатлелась на фоне красивейших сочинских гор.

«Сегодня у меня особенный день» — призналась звезда.

Преданные поклонники сразу поняли, что их любимица намекает на день рождения младшего ребенка. Ее дочери Лизе исполняется 22 июля 7 лет. Девочка занимается балетом и сейчас находится в профильном лагере курорта.