Ким Кардашян пришла в ярость от слов Канье Уэста на предвыборном митинге

По мнению звезды, личную жизнь не стоит выставлять на показ, тем более на таком мероприятии.

Модель и предпринимательница Ким Кардашян Уэст очень хочет, чтобы ее муж — рэпер Канье Уэст — держал их личную жизнь подальше от своих президентских амбиций. Как сообщает издание People, Кардашян пришла буквально в ярость после того, как он рассказал огромной толпе множество интимных подробностей из жизни их пары. Например, о том, что они подумывали над абортом после того, как Ким узнала о первой беременности. В результате на свет появилась их дочь Норт.

Как выяснили СМИ, звезда была шокирована услышанным о своей дочке, она буквально взбесилась, когда Канье все разболтал. В данный момент Кардашян заботит только то, как откровения ее мужа о личной жизни могут повлиять на четырех их детей. По мнению журналистов, Ким хочет максимально защитить своих отпрысков и больше всего на свете она любит быть мамой.

Также стало заметно, что отношения звездной пары значительно ухудшились, и это произошло довольно внезапно.

Напомним, шокирующее признание Канье произошло во время первого предвыборного митинга рэпера. Уэст заплакал, вспоминая момент, когда он узнал, что Ким беременна. Музыкант заявил, что в течение нескольких месяцев они говорили о том, что у нее не будет этого ребенка и хотели сделать аборт.