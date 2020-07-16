Президент Уэст: рэпер подал заявку на участие в выборах президента США

Рэпер Канье Уэст все же всерьез решил стать президентом и жесткой рукой править Америкой. Музыкант подал официальную заявку на участие в выборах президента США и даже заплатил регистрационный взнос.

Все процедуры стоили звезде 35 тысяч долларов, сообщает издание Associated Press. Рэпер пропустил сроки подачи документов в большинстве штатов США, но все же успел сделать все правильно в Оклахоме.

Свое участие в выборах музыкант будет производить от комитета «Канье 2020». Напомним, Уэст обещал, что создаст свою партию и назовет ее The Birthday Party («Партия дня рождения» в переводе на русский).

Свой выбор он объяснил крайне просто, якобы когда он и его сторонники одержат победу, то у всех словно появится еще один день рождения.

При этом многие эксперты и аналитики лишь смеются над желанием рэпера занять высокий пост и оценивают его шансы стать президентом США как нулевые.